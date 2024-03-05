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Трамп победил Никки Хейли на кокусах в Северной Дакоте

Это было последнее голосование перед супервторником, когда первичные выборы пройдут сразу в 15 штатах.
Владимир Рубанов 2024-03-05 07:18:01
© Фото: CNP, AdMedia, Global Look Press

Экс-президент Дональд Трамп победил бывшего посла ООН Никки Хейли на кокусах республиканцев в Северной Дакоте, сообщает NBC News. Таким образом, Трамп одержал еще одну победу на пути к выдвижению на пост президента от Республиканской партии.

Хейли пока выиграла только одно противостояние с бывшим президентом - она победила его на праймериз в Вашингтоне, округ Колумбия. Там за нее проголосовали почти 63% республиканцев, а за Трампа - 33%.

Пока Никки Хейли набирает голоса 43 выборщиков, Трамп - 276. Всего в ходе праймериз и кокусов республиканцы выбирают 2 429 делегатов на съезд партии, где в июле назовут кандидата в президенты.

Голосование в Северной Дакоте было последним перед супервторником, когда первичные выборы пройдут сразу в 15 штатах. В этот день на кону будут 865 делегатов (36% всех делегатов в гонке). Кандидат, который наберет большинство выборщиков партии - 1 215 из 2 429 делегатов, - будет бороться за пост президента США.

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