МЧС России проверит готовность системы оповещения населения по всей стране

В этот день по теле- и радиоканалам будет транслироваться сообщение: «Проводится проверка готовности системы оповещения населения».

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Россиян предупредили о масштабной проверке систем оповещения населения по всей стране. Как отметил заместитель начальника ГУ НЦУКС МЧС России, старший оперативный дежурный Дмитрий Карпюк, в этот день будет осуществляться плановый запуск электросирен и громкоговорителей, в эфирах теле- и радиоканалов будут транслировать сообщения о проведении проверки.

«Данный комплекс мероприятий позволяет объективно проверить работоспособность системы оповещения и оценить готовность дежурного персонала. Это необходимо для контроля готовности системы оповещения к своевременному доведению сигналов и информации до населения при возникновении чрезвычайной ситуации», - отметил Карпюк.

Кроме того, вся информация будет доступна пользователям мобильного приложения «МЧС России». В ведомстве напомнили гражданам о правилах поведения в случае поступления тревожных сигналов. Услышав звук сирены необходимо сохранять спокойствие, включить телевизор или радио. В это время в эфире будет транслироваться информационное сообщение, уточнили в МЧС России.