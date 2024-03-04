Хрупкие девушки с железной волей: кто спасает бойцов на передовой в зоне СВО

В зоне спецоперации многие боевые задачи выполняют женщины, большинство из которых попали на передовую добровольцами. Там они работают медиками, на счету каждой - десятки спасенных жизней. Хрупкие девушки с несгибаемой волей, которые в тяжелую минуту не смогли остаться в тылу. Санитарный инструктор Виктория Коновалова внимательно следит за выполнением задания. Раненого нужно не только вытащить с поля боя, но и быстро оказать ему первую помощь: перебинтовать рану, наложить жгут.

Сейчас она смотрит со стороны и делится бесценным опытом, но еще недавно сама эвакуировала военнослужащих с передовой. За плечами девушки четыре командировки в зону специальной военной операции.

«Спасали, теряли, тяжело об этом говорить, на самом деле. Стала более стальная, хочу обратно к ребятам. Мне без них не комфортно, мне кажется, я могу всех спасти», - рассказала санитарный инструктор Виктория Коновалова.

«Победу», такой позывной взяла Виктория, ждут и верят, что она непременно придет. Как говорят в войсках «за ленточкой» с небольшими перерывами она провела почти год. Хотя никто в семье не носил форму девушка с детства стремилась служить в армии. Ее мечта стала реальностью на Северном флоте, а дальше специальная военная операция. Несмотря на обстрелы она спасла десятки жизней. Простую заповедь военного медика разделяет и Наталья Поспелова из Забайкалья. Сердце женщины не могло успокоиться. Слишком много лет она отдала армии, служила в разведроте, была в Сирии и не смогла остаться в тылу. Женщина тайком от родных уехала добровольцем в Донбасс.

«Военнослужащего взрывной волной в дерево. Впал в кому. Надо было вести. Он выжил, восстановился и я счастлива», - призналась фельдшер, ветеран боевых действий Наталья Поспелова.

С пяти утра и до позднего вечера на ногах, восемь месяцев подряд. Сейчас небольшой отпуск в кругу семьи. Младшая дочь поддерживает мать с первого дня командировки. Девочка учится в медицинском и хочет продолжить семейную династию.

«С августа пытаюсь призваться. К сожалению, не все идет так гладко, как хотелось бы. Считают, что я молода», - сетует Алина Литвинова.

Стремление дочери мама понимает и не отговаривает. Считает, что каждый может приблизить победу и помочь военнослужащим вернуться домой.