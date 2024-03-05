Правительство Китая заявило об усилении боевой подготовки в 2024 году

Китайские власти намерены всесторонне усилить военное обучение и боевую подготовку армии. Об этом говорится в докладе правительства КНР. В нем также отмечается, что нужно на основе единого планирования укреплять боеготовность, сообщает ТАСС.

«Необходимо активно проводить военное обучение в условиях имитации реальных боевых действий», - подчеркивается в докладе.

Напомним, совсем недавно Китай впервые получил роль вероятного врага на штабных учения США и Японии. Ранее же в сценариях прописывалось противостояние лишь обезличенному противнику.

Кроме того, генштабы Японии и США намерены в течение 2024 года выработать стратегию и тактику совместных действий в случае возрастания напряженности в Тайваньском проливе.