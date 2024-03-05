МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Правительство Китая заявило об усилении боевой подготовки в 2024 году

В КНР намерены активно проводить военное обучение в условиях имитации реальных боевых действий.
Сергей Лебедев 2024-03-05 05:55:01
© Фото: Ren ChaoXinHua, Global Look Press

Китайские власти намерены всесторонне усилить военное обучение и боевую подготовку армии. Об этом говорится в докладе правительства КНР. В нем также отмечается, что нужно на основе единого планирования укреплять боеготовность, сообщает ТАСС.

«Необходимо активно проводить военное обучение в условиях имитации реальных боевых действий», - подчеркивается в докладе.

Напомним, совсем недавно Китай впервые получил роль вероятного врага на штабных учения США и Японии. Ранее же в сценариях прописывалось противостояние лишь обезличенному противнику.

Кроме того, генштабы Японии и США намерены в течение 2024 года выработать стратегию и тактику совместных действий в случае возрастания напряженности в Тайваньском проливе.

#Китай #армия #подготовка #кнр #доклад
Экспертное мнение и аналитика
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 