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Япония и США на штабных учениях впервые определили КНР как вероятного врага

Сообщается, что ранее учения проводились с противостоянием обезличенному противнику.
Ирина Елагина 2024-02-04 15:21:01
© Фото: Petty Officer 3rd Class Oswald F, Keystone Press Agency, Globallookpress

Китай впервые получил роль неприятеля на штабных учениях США и Японии. Как сообщает ТАСС со ссылкой на японские СМИ, ранее в сценариях учений прописывалось противостояние обезличенному противнику.

«В ходе компьютерного симулирования отрабатывались сценарии возможного вторжения на Тайвань со стороны материкового Китая», - говорится в публикации.

Источники, знакомые с ситуацией сообщают, что генштабы Японии и США намерены в течение 2024 года выработать стратегию и тактику совместных действий в случае возрастания напряженности в Тайваньском проливе.

Напомним, что согласно доктрины единого Китая Тайвань входит в состав КНР, как одна из провинций - это не признают в Японии и США. Обострение отношений в Тайваньском проливе произошло летом 2022 года, после несогласованного с Пекином официального визита на Тайвань тогдашнего спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

#Китай #учения #сша #Япония #Тайвань #Нэнси Пелоси
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