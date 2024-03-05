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Карлсон заявил, что США постигнет судьба Римской империи

В США за время президентского срока Джо Байдена прибыло несколько десятков миллионов нелегалов, что превышает население нескольких штатов, заявил американский журналист.
Максим Крюков 2024-03-05 05:08:01
© Фото: Gavriil Grigorov Kremlin Pool Global Look Press

Соединенные Штаты Америки ждет судьба Римской империи. Такое мнение выразил американский журналист Такер Карлсон в ходе беседы с полковником в отставке Дугласом Макгрегором, который раньше занимал должность советника министра обороны в администрации бывшего президента США Дональда Трампа.

Во время интервью экс-ведущему телеканала Fox News Макгрегор заявил, что администрация действующего американского лидера Джо Байдена, по всей видимости, хочет уничтожить страну своей миграционной политикой.

Карлсон в свою очередь подметил, что в страну за время президентства Байдена приехало несколько десятков миллионов нелегалов, причем это число превышает население нескольких штатов. В связи с этим, считает журналист, США повторят судьбу Римской империи, в армии которой «доминировали неграждане, которые в итоге, поскольку не были лояльны Риму, восстали против граждан».

Ранее американский миллиардер Илон Маск заявил, что массовый наплыв нелегальных мигрантов в США связан с 94 исполнительными указами администрации Байдена. По мнению бизнесмена, пока эти указы не будут отменены, заявления главы Белого дома о том, что он хочет бороться с нелегальной миграцией, являются «наглой ложью».

#в стране и мире #сша #миграционная политика #нелегалы #Римская Империя #судьба #Такер Карлсон
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