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Вильфанд заявил, что в Москве 8 марта ожидается небольшой снег

В пятницу воздух в столице прогреется до +2 градусов.
Сергей Лебедев 2024-03-05 04:55:01
© Фото: Bulkin Sergey news.ru Globallookpress

В Москве 8 марта ожидается облачная погода с небольшим снегом. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, в пятницу воздух в столице прогреется до +2℃. Ночью столбик термометра опустится до -10 градусов.

«Будет совсем немного снега, но погода более облачная, что не будет способствовать охлаждению подстилающей поверхности», - цитирует РИА Новости его слова.

Напомним, по данным синоптиков, в Москве самым холодным днем недели и марта станет предстоящий четверг. Ночью ожидается -10...-15 градусов.

Днем 7 марта за счет солнца температура будет повышаться до -1...-3 градусов. Это погода, свойственная январю.

 

#Москва #столица #Погода #Гидрометцентр #Роман Вильфанд
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