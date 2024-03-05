Вильфанд заявил, что в Москве 8 марта ожидается небольшой снег

В Москве 8 марта ожидается облачная погода с небольшим снегом. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, в пятницу воздух в столице прогреется до +2℃. Ночью столбик термометра опустится до -10 градусов.

«Будет совсем немного снега, но погода более облачная, что не будет способствовать охлаждению подстилающей поверхности», - цитирует РИА Новости его слова.

Напомним, по данным синоптиков, в Москве самым холодным днем недели и марта станет предстоящий четверг. Ночью ожидается -10...-15 градусов.

Днем 7 марта за счет солнца температура будет повышаться до -1...-3 градусов. Это погода, свойственная январю.