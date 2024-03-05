Военные инженеры показали, как расчистили рокаду на Купянском направлении

Военные инженеры 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» в ходе выполнения боевых задач на Купянском направлении провели расчистку рокадных дорог от взрывоопасных предметов ВСУ на освобожденных территориях. Кадры работы российских военнослужащих опубликовало Министерство обороны России.

Для проведения инженерной разведки в зимних условиях саперы выдвигаются в назначенные районы, совершают комбинированный марш-бросок на технике и пешком - для минимизации вскрытия подходов групп.

«Военные инженеры нужны для того, чтобы проделывать проходы в минных полях, чтобы наша пехота заходила, чтобы техника проходила и не подрывалась на минах. Если не будет инженеров, кто сделает проход, кто уберет мины, лесные завалы? Мы с этим хорошо справляемся», - сказал заместитель командира инженерно-саперного взвода с позывным «Бетон».

В ходе разведки рокадных дорог вдоль лесополос были обнаружены противотанковые минные шлагбаумы, которые со временем земля вытолкнула на поверхность. Уничтожение мин военные инженеры провели накладным зарядом или сдергивали из-за укрытия. Вмерзшие в грунт неразорвавшиеся или установленные на неизвлекаемость взрывные устройства были уничтожены на месте.

Кроме того, в ходе инженерной разведки военные инженеры обнаружили субэлементы кассетного реактивного снаряда иностранного производства, которые были уничтожены из стрелкового вооружения, так как они реагируют на металлические предметы и имеют магнитные части. Такие боеприпасы особенно опасны как для техники, так и для военнослужащих.

Ранее командир сводного отряда разминирования инженерных войск с позывным «Барнаул» рассказал, что саперы его отряда за три месяца обезвредили и уничтожили более 2,5 тысячи взрывных устройств, найденных в пригороде Мариуполя. Военнослужащие обезвреживают различные типы мин, неразорвавшиеся снаряды, а также боеприпасы, которые ВСУ получают от стран Запада. Смертоносные находки остались после освобождения города от украинских националистов.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.