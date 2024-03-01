Саперы за три месяца уничтожили более 2,5 тыс. взрывных устройств под Мариуполем

Саперы сводного отряда разминирования инженерных войск ВС РФ за три месяца обезвредили и уничтожили более 2,5 тысячи взрывных устройств, найденных в пригороде Мариуполя. Кадры работы российских военнослужащих публикует Минобороны России.

«За последние три месяца было найдено, обезврежено, вывезено на полигон и уничтожено более 2,5 тысячи взрывоопасных предметов», - рассказал командир сводного отряда разминирования инженерных войск с позывным Барнаул.

Саперы обезвреживают различные типы мин, неразорвавшиеся снаряды, а также боеприпасы, которые получает Киев от стран Запада. Смертоносные находки остались после освобождения населенного пункта от киевских формирований. Их подрывают на специальном полигоне.

Особую опасность представляют уже отстрелянные, но неразорвавшиеся боеприпасы. Они могут сдетонировать в любой момент и к перевозке запрещены, поэтому уничтожаются на месте. Боеприпасы подрываются с помощью огнепроводного шнура и тротиловых шашек, уточнили в Минобороны.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.