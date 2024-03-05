Пентагон опроверг заявление об использовании F-35 на Украине

Соединенные Штаты не используют на Украине многофункциональные истребители «пятого поколения» F-35. Об этом завили РИА Новости в Министерстве обороны США.

«США не используют F-35 на Украине», - сообщил представитель Пентагона.

Ранее министр обороны Сингапура Нг Энг Хен заявил, что Вашингтон использует самолеты F-35 для выявления позиций российских средств противовоздушной обороны в зоне украинского конфликта. Полученные данные якобы передаются странам Североатлантического альянса.

Эти данные, как сообщает Bulgarian Military, Нг Энг Хен озвучил на заседании парламентского комитета по государственным закупкам. Недавно Сингапур решил приобрести восемь истребителей F-35A. В 2020 году страна закупила 12 самолетов F-35B.