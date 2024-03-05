МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Пентагон опроверг заявление об использовании F-35 на Украине

Ранее министр обороны Сингапура заявил, что США используют свои самолеты для выявления позиций российских средств ПВО.
Сергей Лебедев 2024-03-05 03:44:01
© Фото: hoo-me.comMediaPunch via www.im globallookpress

Соединенные Штаты не используют на Украине многофункциональные истребители «пятого поколения» F-35. Об этом завили РИА Новости в Министерстве обороны США.

«США не используют F-35 на Украине», - сообщил представитель Пентагона.

Ранее министр обороны Сингапура Нг Энг Хен заявил, что Вашингтон использует самолеты F-35 для выявления позиций российских средств противовоздушной обороны в зоне украинского конфликта. Полученные данные якобы передаются странам Североатлантического альянса.

Эти данные, как сообщает Bulgarian Military, Нг Энг Хен озвучил на заседании парламентского комитета по государственным закупкам. Недавно Сингапур решил приобрести восемь истребителей F-35A. В 2020 году страна закупила 12 самолетов F-35B.

#пво #Самолет #истребитель #Украина #сша #f-35
Экспертное мнение и аналитика
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 