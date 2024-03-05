Глава МО Сингапура: США использовали F-35 для поиска российской ПВО на Украине

Соединенные Штаты Америки применили истребители F-35 для поиска позиций средств противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ на Украине. Об этом заявил министр обороны Сингапура Нг Энг Хен.

«Только недавно США использовали свои F-35, чтобы обнаружить и опознать площадки запуска ракет ПВО российских войск на Украине, и поделились этой информацией со странами НАТО», - передает его слова RT, ссылаясь на Sputnik.

Представитель Пентагона заявил РИА Новости, что США не используют F-35 на Украине.

Еще в прошлом году представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что в дальнейшем Киев хотел бы получить истребители пятого поколения F-35. Однако сейчас для Украины в приоритете поставка F-16, на втором месте - шведские JAS 39 Gripen, добавил он.