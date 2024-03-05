В Госдепе США считают, что у ВСУ есть «план» для достижения побед на поле боя

В США считают, что у Украины есть план по достижению побед на передовой, Киевом были подготовлены военные «сюрпризы» для России. Об этом рассказал руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

«Мы считаем, что у Украины есть план, который они могут реализовать, чтобы добиться побед на поле боя. Так что мы верим, что у них есть в запасе несколько сюрпризов», - приводит ТАСС слова Миллера, сказанные им на брифинге.

Он не стал говорить, какие именно сюрпризы имеются в виду, однако добавил, что в Вашингтоне ожидают результатов от их применения. При этом Миллер также отметил, что ранее Украина уже добивалась успехов на передовой, но опять обошелся без конкретных примеров.

Напомним, ранее новый главком ВСУ Александр Сырский обвинил в провалах украинской армии командиров бригад, которые не всегда способны принимать «адекватные решения». В данных условиях он указал на необходимость кадровых изменений.