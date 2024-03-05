Путин поддержал идею создания зерновой биржи в рамках БРИКС

Президент Владимир Путин поддержал инициативу о создании зерновой биржи в рамках БРИКС. Глава государства назвал эту идею хорошей, отметив, что на потребителях слишком пагубно сказываются биржевые спекуляции.

«Все эти биржевые индексы формируются в Штатах, или в Европе... Сколько французы производят зерна? Думаю, что меньше, чем мы. А по традиции там формируется биржевой индекс... это несправедливо», - заявил Путин на встрече с работниками агропромышленного комплекса в Ставрополье.

Глава государства отметил, что в БРИКС есть страны, заинтересованные в создании такой биржи и пообещал обсудить инициативу с партнерами по объединению.

Ранее стало известно о завершении первой масштабной гуманитарной акции по поставкам зерна в шесть беднейших стран Африки. Россия отгрузила по 50 тысяч тонн в Сомали и ЦАР, а в Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали и Эритрею по 20 тысяч тонн.