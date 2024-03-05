Жители Ставрополья расцеловали Путина

Жители Ставропольского края расцеловали президента Владимира Путина, когда он вышел пообщаться с ними после посещения тепличного комплекса. Главу государства обнимали и желали ему крепкого здоровья.

На опубликованных Кремлем кадрах видно, как люди тянут к президенту руки. Кто-то передал охране документы, которые Путин пообещал посмотреть позже.

Незадолго до этого президент посетил тепличный комплекс, где встретился с его работниками. Российский лидер попробовал местную продукцию и заявил о необходимости обеспечить рост производства в сфере сельского хозяйства.