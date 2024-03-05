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Жители Ставрополья расцеловали Путина

Люди тянули к президенту руки и желали ему крепкого здоровья.
Ян Брацкий 2024-03-05 19:28:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Жители Ставропольского края расцеловали президента Владимира Путина, когда он вышел пообщаться с ними после посещения тепличного комплекса. Главу государства обнимали и желали ему крепкого здоровья.

На опубликованных Кремлем кадрах видно, как люди тянут к президенту руки. Кто-то передал охране документы, которые Путин пообещал посмотреть позже.

Незадолго до этого президент посетил тепличный комплекс, где встретился с его работниками. Российский лидер попробовал местную продукцию и заявил о необходимости обеспечить рост производства в сфере сельского хозяйства.

#Путин #Кремль #Президент #ставрополь
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