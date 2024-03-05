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«Смотря что закусывать»: Путин ответил на вопрос, какие овощи он больше любит

Президент на встрече с работниками агрокомплекса «Солнечный дар» рассказал, откуда в Россию завезли помидоры.
Ян Брацкий 2024-03-05 17:20:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Одна из сотрудниц тепличного комплекса «Солнечный дар» в Ставрополье на встрече с президентом Владимиром Путиным спросила, что он больше любит - огурцы или помидоры.

«Смотря что закусывать», - ответил с улыбкой Путин под общий смех.

После глава государства добавил, что любит то и другое, а также рассказал, как помидоры были завезены и получили широкую популярность в России при Екатерине Великой.

На Ставрополье у президента предусмотрена обширная рабочая программа. Помимо посещения тепличных хозяйств и общения с их работниками, российский лидер проведет рабочую встречу с краевыми властями, а также примет участие в открытии новых производственных предприятий в Белгородской и Ленинградской областях, а также в Мордовии.

#Путин #Президент #овощи #ставрополь #тепличное хозяйство
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