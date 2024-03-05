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Боррель допустил, что доходы от активов РФ могут пойти на оружие для Украины

Евросоюз также планирует поставить Киеву до конца марта 250 тысяч снарядов.
Елизавета Кондрикова 2024-03-05 17:10:01
© Фото: Ye Pingfan, Xinhua, Global Look Press

В Евросоюзе рассматривают возможность использования доходов от замороженных активов РФ для военной помощи Украине, а не только для восстановления инфраструктуры страны. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Потенциальное использование доходов от замороженных российских активов для поставок и закупки военной поддержки Украине, что может быть осуществлено через Европейский фонд мира, является еще одним шагом вперед», - написал дипломат в своем аккаунте в X (бывший Twitter).

Боррель также вновь подчеркнул «непоколебимость» приверженности Европейского союза поддержке Украины.

В рамках пресс-конференции в Брюсселе глава дипломатии ЕС сообщил о европейских планах поставить Украине к концу марта еще 250 тысяч снарядов. Они прибавятся к примерно 350 тысячам боеприпасов, которые Киев получил с февраля прошлого года. Подобные поставки дипломат назвал «подарками».

Напомним, в конце февраля министр финансов РФ Антон Силуанов обещал зеркальные меры в случае изъятия российских активов, уверив, что в России западных замороженных активов «не меньше».  

#Украина #Европа #евросоюз #Жозеп Боррель #помощь Украине #замороженные активы РФ
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