Президент России Владимир Путин прилетел в Ставрополь, где у него намечен ряд встреч с представителями агропромышленного сектора и губернатором края Владимиром Владимировым.

Кроме того, глава государства намерен посетить тепличный комплекс «Солнечный дар» агропромышленного холдинга «Эко-культура» и пообщаться с сотрудниками предприятия.

Ожидается, что в ходе работы будет организована видеоконференцсвязь, в ходе которой Путин примет участие в открытии новых производственных предприятий в Белгородской и Ленинградской областях, а также в Мордовии.