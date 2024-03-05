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Путин прилетел в Ставрополь

Глава государства пообщается с властями и работниками агропромышленного сектора региона.
Ян Брацкий 2024-03-05 16:39:01
© Фото: Александр Казаков, РИА Новости

Президент России Владимир Путин прилетел в Ставрополь, где у него намечен ряд встреч с представителями агропромышленного сектора и губернатором края Владимиром Владимировым.

Кроме того, глава государства намерен посетить тепличный комплекс «Солнечный дар» агропромышленного холдинга «Эко-культура» и пообщаться с сотрудниками предприятия.

Ожидается, что в ходе работы будет организована видеоконференцсвязь, в ходе которой Путин примет участие в открытии новых производственных предприятий в Белгородской и Ленинградской областях, а также в Мордовии.

#Путин #Сельское хозяйство #АПК #ставрополь #тепличный комплекс
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