Собянин открыл южный вестибюль вокзала на МЦД Лианозово

Сегодня в Москве открыли южный вестибюль городского вокзала на МЦД-1 Лианозово, теперь пересадка между первым диаметром и наземным транспортом будет занимать в четыре раза меньше времени. Об этом объявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Всего пару лет назад в Лианозове работала только старенькая железнодорожная платформа. Сегодня здесь пересекаются МЦД-1 и метро, а также наземный городской транспорт», - говорится в сообщении мэра в Telegram-канале.

Уточняется, что этот вокзал стал 50-м открытым городским вокзалом в столице. Благодаря открытию и переносу станции центральных диаметров ближе к станции метро «Лианозово», москвичи и гости столицы смогут пересаживаться с одного транспорта на другой за несколько минут, не выходя на улицу.

По прогнозам главы города, в сутки через вокзал будут проходить до 44 тысяч пассажиров, а также на 67% увеличится использование станции Лианозово МЦД-1.

Напомним, сейчас на МЦД также ведутся работы по установке оборудования для оплаты проезда по биометрии, затем пройдет тестирование системы, в нем примут участие сотрудники Транспортного комплекса Москвы. Вскоре пассажиры смогут свободно оплачивать проезд «по лицу» и комфортно осуществлять поездки в едином транспортном пространстве.