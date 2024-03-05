Сбой в работе датчика перегруза мог привести к падению лифта в Петербурге

Техническая неисправность датчика перегруза и нарушение правил эксплуатации могли послужить причиной падения лифта в многоквартирном доме в Санкт-Петербурге. Об этом «Звезде» сообщили в местном жилищном комитете после осмотра аварийной кабины. В момент инцидента в ней находились 13 человек вместо положенных восьми.

«Перегруз, несоблюдение правил пользования лифтом. Сейчас выясняем, почему датчики не сработали. Это электроника, может, они были настроены на большее количество людей. Уже есть факт нарушения, пассажиров загрузилось больше, а лебедка рассчитана на восемь человек. Тормоз мог не справиться», - уточнил сотрудник жилищного комитета Дамир Мамлеев.

Жильцы дома, где произошел инцидент, сетуют на то, что это далеко не первый случай. Лифты и раньше выходили из строя, доставляя массу хлопот квартирантам.

«Они постоянно барахлят, неисправны и странно работают. Иногда лифты не уезжают с первого этажа, достаточно часто люди застревали в этих лифтах, и постоянно не работают, ломаются. С переменным успехом, скажем так», - рассказала местная жительница Мария Иванова.

Сейчас на месте продолжают работу сотрудники Следственного комитета и Ростехнадзора. Известно, что лифт был введен в эксплуатацию в 2017 году, а в мае 2023 года техники выдали разрешение на его дальнейшую эксплуатацию.