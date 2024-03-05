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Лифт с людьми сорвался в жилом доме в Петербурге, трое госпитализированы

В больницу попали двое взрослых и один восьмилетний ребенок.
Анна Назайкина 2024-03-05 11:53:01
© Фото: procspb, Telegram © Видео: procspb, Telegram

В Санкт-Петербурге лифт с людьми сорвался в многоэтажном жилом доме, об этом говорится в сообщении местной прокуратуры, пишет «360».

Кроме того, было опубликовано видео из подъезда, на котором видно, как полицейские помогают пострадавшим выходить из кабины.

Все произошло на Новгородском проспекте в Шушарах. Как сообщили в Комитете здравоохранения Санкт-Петербурга, после ЧП в больницу попали три человека - двое взрослых и один восьмилетний ребенок.

В настоящий момент состояние госпитализированных медики оценивают как средней степени тяжести. Кроме того, пострадал пятилетний ребенок, врачи осмотрели его на месте происшествия, госпитализация ему не потребовалась.

Прокуратура начала проверку по факту произошедшего. Правоохранители оценят действия организации, которая управляет имуществом в этом доме.

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