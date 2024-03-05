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Премьер Эстонии Каллас показала, что «не ест на завтрак русских»

Эстонский премьер хочет возглавить НАТО или дипломатию ЕС, но ее русофобия пугает даже страны Западной Европы, написала ранее Politico.
Владимир Рубанов 2024-03-05 14:23:01
© Фото: kajakallas, X

Премьер Эстонии Кая Каллас опубликовала фотографию своего завтрака, чтобы показать, что она не «ест русских», как заявлял чиновник из ЕС.

Ранее газета Politico со ссылкой на неназванного европейского чиновника писала, что восточноевропейских чиновников не хотят видеть на руководящих постах в европейских структурах, потому что тем «нравится есть русских на завтрак». В публикации упоминалась Кая Каллас.

«Мой завтрак, дорогие читатели Politico», - отреагировала она в соцсети X и опубликовала фото.

Эстонский премьер хочет возглавить НАТО или дипломатию ЕС, но ее русофобия пугает даже страны Западной Европы, написала Politico. Европейский чиновник, собеседник издания, усомнился, что Франция и Германия согласятся взять Каллас на работу в эти структуры.

Ранее МВД РФ объявило Каю Каллас в розыск.

#НАТО #эстония #Русофобия #Европа #ЕС #кая каллас
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