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WP: в Киеве не смогли объяснить, где находятся 700 тысяч мобилизованных

Ранее в офисе Зеленского заявили, что на передовой из миллиона побывали только 300 тысяч мобилизованных.
Сергей Лебедев 2024-03-05 01:44:01
© Фото: Madeleine Kelly, Keystone Press Agency, Globallookpress

Украинское руководство не может объяснить, где находятся и чем занимаются 700 тысяч человек, которые якобы были мобилизованы. Об этом пишет газета The Washington Post. Ранее в офисе главы киевского режима заявили, что из миллиона мобилизованных на передовой побывали лишь 300 тысяч.

Отмечается, что новому главнокомандующему ВСУ поручили провести проверку вооруженных сил. Но спустя месяц после назначения Александра Сырского так ничего и не прояснилось.

«В военном руководстве и администрации президента так и не объяснил, где находятся эти 700 тысяч человек и чем они занимаются», - отмечается в публикации.

Ранее в западной прессе появились сообщения о том, что украинские войска столкнулись с критической нехваткой пехоты. Это привело к истощению и снижению боевого духа военнослужащих ВСУ.

Отмечается, что украинские боевики уже измотаны физически и морально. Также остро ощущается и дефицит снарядов.

#Украина #Киев #ВСУ #мобилизация #аудит
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