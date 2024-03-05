Шойгу пожелал здоровья и семейного благополучия женщинам из ВС РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу пожелал крепкого здоровья и семейного благополучия женщинам, служащим и трудящимся в Вооруженных силах РФ. Он сделал это в ходе селекторного совещания.

Шойгу отметил, что в нашу эпоху женщины представлены во всех профессиональных сферах - в том числе, и в Вооруженных силах России. Всего их там насчитывается около 270 тысяч на гражданских должностях и 37,5 тысяч женщин-военнослужащих.

Сергей Шойгу поблагодарил женщин за добросовестную службу на благо Отечества.

Также министр поблагодарил Собянина за помощь Вооруженным силам России, в том числе и в решении задач специальной военной операции.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.