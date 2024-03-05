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Шойгу поблагодарил Собянина за помощь ВС РФ, в том числе и в решении задач СВО

Сергей Шойгу заявил, что в прошлом месяце завершлась комплексная реставрация исторического здания штаба Московского военного округа.
2024-03-05 12:56:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: Минобороны России

Министр обороны России Сергей Шойгу поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина за помощь Вооруженным силам России, в том числе в решении задач специальной военной операции.

Шойгу напомнил, что в прошлом месяце завершилась комплексная реставрация исторического здания штаба Московского военного округа. Работы проведены на площади почти 16 тысяч квадратных метров.

В здании полностью сохранили фасад и исторические интерьеры, но провели туда современные коммуникационные и инженерные сети.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

 

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