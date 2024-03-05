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Шойгу заявил, что ВС РФ продолжают теснить украинских боевиков на запад

Сергей Шойгу сказал это в ходе селекторного совещания в Москве.
2024-03-05 12:46:01
© Фото: Минобороны России

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы России продолжают теснить врага в западном направлении. Об этом он сообщил на селекторном совещании оборонного ведомства.

«После бегства украинских боевиков из авдеевского узла обороны российская группировка войск не позволила им закрепиться на рубеже Петровское - Ласточкино - Северное и продолжает теснить противника в западном направлении», - сказал министр.

Шойгу отметил мужество, храбрость и героизм бойцов ВС РФ, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции.

Глава ведомства добавил, что селекторное совещание проводится в преддверии Международного женского дня, который отмечается 8 марта. Он поздравил женщин с наступающим праздником и поблагодарил за службу России. Министр пожелал представительницам прекрасного пола крепкого здоровья, надежной опоры и семейного благополучия.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #Сергей Шойгу #министр обороны рф
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