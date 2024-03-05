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Шойгу: ВС РФ не дали ВСУ укрепиться на рубеже Петровское - Ласточкино - Северное

Сергей Шойгу констатировал, что Вооруженные силы России продолжают теснить противника в западном направлении.
2024-03-05 12:48:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы России не дали противнику закрепиться на рубеже Петровское - Ласточкино - Северное.

После бегства украинских боевиков из Авдеевки российская группировка войск продолжает отодвигать националистов в западном направлении и не дает ВСУ возможности выстроить новый рубеж обороны на этом участке.

Российские военнослужащие действуют мужественно, успешно решают поставленные перед ними задачи, проявляют храбрость и героизм, отметил глава Минобороны России, выступая на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

 

#Минобороны России #Сергей Шойгу #ВСУ #спецоперация #петровское #Авдеевка #ласточкино
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