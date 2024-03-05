В Госдуме предложили лишить иноагентов авторских выплат

Иностранных агентов могут лишить отчислений по авторским и смежным правам, сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. По его словам, такие предложения поступают в нижнюю палату.

Без вознаграждений могут остаться артисты, музыканты и писатели, которые занимаются дискредитацией Российской армии и живут в основном за границей, написал он в своем Telegram-канале.

Володин назвал эффективным закон о запрете рекламы у иноагентов. Он отметил, что за несколько дней некоторые из них уже объявили о закрытии проекта, а другие сократили штат своих редакций. После вступления закона в силу иноагенты лишатся от 50% до 80% всех своих рекламных доходов - около 5 млрд рублей, считает спикер Госдумы.

Госдума приняла закон о полном запрете рекламы на всех информационных ресурсах иноагентов 28 февраля. Ранее Володин заявил, что многие из рекламодателей финансировали киевский режим.