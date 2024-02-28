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Госдума приняла закон о полном запрете рекламы на всех информационных ресурсах иноагентов

По словам Вячеслава Володина, многие размещавшие рекламу на ресурсах иноагенов финансировали киевский режим.
Алексей Курильченко 2024-02-28 12:15:01
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Государственная дума России приняла закон о запрете размещения рекламы на информационных ресурсах иностранных агентов. Также закон запрещает рекламы данных ресурсов. Авторами закона выступили 395 депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

«По информации Минюста России, в 2023 году более 200 российских физических и юридических лиц разместили рекламу своих товаров и услуг на информационных ресурсах  иностранных агентов, тем самым принося им доход и обогащая их», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Ранее Володин заявил, что многие из размещавших рекламу на ресурсах иноагентов финансировали киевский режим. Он также подчеркнул, что за нарушение закона грозит наказание до двух лет лишения свободы. Запрет касается всех платформ - в том числе сайтов, личных блогов и страниц в соцсетях.

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