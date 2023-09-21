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На Украине заявили, что хотели бы получить от США истребители F-35

Андрей Аркадьев
14:17 21.09.2023
Сейчас Украина считает своим приоритетом получение от США истребителей четвертого поколения F-16.
На Украине заявили, что хотели бы получить от США истребители F-35
© Фото: Cpl. Jackson Ricker, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Помимо F-16, Киев хотел бы в дальнейшем получить американские истребители пятого поколения F-35, а также шведские Gripen новой модели. Об этом сообщил представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат.

«Мы тоже должны думать про перспективу, не про один F-16. Есть самолеты F-35, будет также Gripen новой модели», - сказал он на брифинге в медиацентре «Украина».

Игнат отметил, что сейчас для Украины в приоритете поставка F-16, на втором месте - шведские JAS 39 Gripen.

В середине августа США одобрили реэкспорт истребителей четвертого поколения F-16 из стран-союзников на Украину. О готовности передать эти боевые самолеты сообщили ранее Нидерланды, Дания и Норвегия.

F-35 Lightning II - американское семейство одноместных одномоторных с истребителей-бомбардировщиков пятого поколения. Самолеты предназначены как для завоевания превосходства в воздухе, так и для выполнения задач по уничтожению важнейших объектов военной и гражданской инфраструктуры противника. Он также подходит для радиоэлектронной разведки.

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