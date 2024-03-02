«Ланцетом» по «Сюзанне»: ВС РФ сожгли гаубицу словацкого производства в зоне СВО

Российские военнослужащие уничтожили беспилотником «Ланцет» словацкую самоходную гаубицу Zuzana в зоне спецоперации. Кадры поражения 155 мм орудия, состоящего на вооружении ВСУ, показало Министерство обороны России.

Российские операторы БПЛА группировки войск «Днепр» выявили огневую позицию 155 мм колесной самоходной артиллерийской установки словацкого производства, состоящей на вооружении ВСУ.

Украинские боевики вели огонь из натовской артиллерийской установки по позициям Вооруженных сил России. Координаты ведущей огонь 155-миллиметровой натовской гаубицы были переданы операторам БПЛА «Ланцет».

Точным ударом беспилотного летательного аппарата словацкая гаубица была уничтожена. После попадания в САУ Zuzana воспламенились пороховые заряды, что привело к детонации снарядов и уничтожению орудия.

Ранее расчет БПЛА, на счету которого было уничтоженное самоходное артиллерийское орудие Krab, показал, как поражает «Ланцетом» танк ВСУ на Южно-Донецком направлении. Российский БПЛА спикировал на вражеский танк и поразил его.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.