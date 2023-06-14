Глава МИД Венгрии Петер Сийярто выступит на ПМЭФ

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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто и бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль примут участие в Петербургском экономическом форуме. Об этом говорится на его сайте.

Как ожидается, глава венгерской дипломатии примет участие в сессии «Энергетика XXI века: вызовы настоящего - возможности будущего». Она стартует завтра в 15:00. Сообщается, что Карин Кнайсль выступит сразу на нескольких дискуссионных площадках форума, в том числе посетит деловой завтрак 15 июня.

Петербургский экономический форум стартовал сегодня. Его главная тема - «Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». Ближайшие четыре дня площадки форума станут местом оживленных дискуссий и обсуждений основных мировых проблем и вопросов глобального развития.