Расчеты «Градов» показали ночную работу по позициям боевиков за Авдеевкой

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» группировки войск «Центр» уничтожили район размещения живой силы и военной техники украинских националистов на Авдеевском направлении. Кадры боевой работы российских военнослужащих опубликовало Министерство обороны России.

Прибыв на огневую позицию в темное время суток, ракетчики осуществили наводку на местности и нанесли удар по району скопления живой силы и огневых средств, а также взводно-опорному пункту ВСУ. Отработав по целям, бойцы покинули огневые позиции, уводя боевые машины от возможного ответного удара со стороны украинских боевиков.

«Работаем, в основном, в темное время суток, чтобы не было ответных прилетов. Противник нас ночью не видит, а наши операторы БПЛА видят все, поэтому мы работаем ночью. Работу нам не усложнило, все уже давно привыкли. Разницы нет - днем или ночью. Все ребята профессионалы. Наш РЭБ работает, зенитчики работают, перехватывают. Я бы не сказал, что у ВСУ что-то получается, больше всего с нашей стороны работа. Но все равно береженого бог бережет, поэтому стараемся не светиться», - поделился командир реактивной батареи с позывным «Ока».

Ранее в Минобороны России показали, как расчеты «Ураганов» группировки войск «Восток» уничтожают бронетехнику ВСУ производства стран НАТО на Южно-Донецком направлении. Один из расчетов РСЗО уже поразил десятки различных целей, в том числе несколько 155-мм гаубиц M777 и гусеничных бронетранспортеров M113 американского производства.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.