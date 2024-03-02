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РСЗО «Ураган» обрушили удары на бронетехнику ВСУ производства стран НАТО

Российские «Ураганы» продолжают уничтожать опорные пункты и технику ВСУ, на счету одного из расчетов уже несколько американских гаубиц Д-30 и М777, а также бронетранспортеров М113.
2024-03-02 06:00:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты РСЗО «Ураган» группировки войск «Восток» продолжают выполнять задачи по уничтожению опорных пунктов, позиций и боевой техники ВСУ на Южно-Донецком направлении. На видео наши артиллеристы бьют по вражеской бронетехнике производства стран НАТО.

Один из расчетов РСЗО уже поразил десятки различных целей, в том числе несколько 122-мм гаубиц Д-30, 155-мм гаубиц M777 производства США и гусеничных бронетранспортеров M113 американского производства.

«Мы здесь стоим за свой народ, за свою Родину. Хотим искоренить фашизм, который наши деды искореняли. Мы должны помочь своему народу, который здесь, он в нас верит, и мы не отступим. Победа будет за нами», - рассказал о мотивации военнослужащих командир РСЗО «Ураган» с позывным «Прапор».

Расчеты РСЗО «Град» также продолжают активную работу в зоне спецоперации. На опубликованных МО РФ кадрах расчет «Града» накрыл огнем вражеские позиции на Донецком направлении. Артиллеристам помогало подразделение БПЛА, проводившее разведку и корректировку огня.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#ураган #спецоперация #РСЗО #боевая работа
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