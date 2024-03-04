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Daily Mail: британские власти предупредили о росте террористической угрозы

Утверждается, что существует реальный риск скоординированной атаки или же нападения боевика-одиночки.
Сергей Лебедев 2024-03-04 03:33:01
© Фото: Ralf Poller imageBROKER.com Globallookpress

Сотрудники спецслужб Великобритании предупредили членов парламента страны о резком росте террористической угрозы в Соединенном Королевстве. Об этом сообщает газета Daily Mail. Утверждается, что существует реальный риск скоординированной атаки или же нападения боевика-одиночки.

«Представители служб безопасности опасаются всплеска экстремистской активности во время священного для мусульман месяца Рамадан», - говорится в публикации.

Отмечается, что британские спецслужбы перехватывают множество разговоров экстремистского характера. Их число достигло самого высокого уровня со времен событий 11 сентября 2001 года в США. 

Напомним, ранее американский президент Джо Байден заявлял, что угроза террористических актов на территории США выросла на фоне палестино-израильского конфликта. По его словам, власти страны делают все возможное, чтобы избежать терактов.

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