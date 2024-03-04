В США продлили режим «чрезвычайного положения» из-за Украины

Президент США Джо Байден объявил о решении продлить еще на один год режим санкционного «чрезвычайного положения» в США, введенный в стране из-за событий на Украине и на фоне воссоединения Крыма с РФ в марте 2014 года. Об этом стало известно из документа, опубликованного пресс-службой Белого дома.

«Я определил, что необходимо продлить национальное чрезвычайное положение, установленное исполнительным указом 13660 из-за Украины», - говорится в письме американского президента Конгрессу.

Подобный режим ЧС был впервые введен 6 марта 2014 года, затем он традиционно продлевался решением действующих президентов США. Режим предполагает продолжение действия ограничительных санкций в отношении России, введенных Вашингтоном в период с 2014 года.

По словам Байдена, подобные меры направлены против действий РФ, которые «угрожают национальной безопасности и внутренней политике США».

Напомним, в прошлом году американский лидер объяснял продление режима «вредоносной зарубежной деятельностью» России в отношении Соединенных Штатов, а также нарушением российской стороной принципов международного права.