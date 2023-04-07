Байден на год продлил разрешающий санкции против России режим ЧС

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Президент США Джо Байден на год продлил действие указа, который позволяет вводить санкции против России из-за ее «вредоносной зарубежной деятельности». Об этом говорится в документе, опубликованном Белым домом.

«Я продлеваю на 1 год чрезвычайное положение в стране, введенное в соответствии с Исполнительным указом 14024», - гласит сообщение.

В указе утверждается, что Москва занималась «вредоносной деятельностью» в отношении США, в том числе, якобы препятствовала работе свободных и честных демократических институтов на территории Штатов, а также их союзников и партнеров, вела кибернетическую деятельность против этой группы государств. Отмечается также, что РФ «нарушала устоявшиеся принципы международного права, включая территориальную целостность государств».

Ранее президент России Владимир Путина на заседании Госсовета констатировал, что введенные в адрес России санкции будут действовать долго. Государство должно выбрать долгосрочные меры суверенного развития, подчеркнул он.