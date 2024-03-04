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Обвиняемый в утечке секретных данных Пентагона Джек Тейшейра признал вину

Американцу грозит немногим более 16 лет тюремного заключения за секретные данные Пентагона, слитые им в феврале 2022 года.
Елизавета Кондрикова 2024-03-04 20:01:01
© Фото: Senior Airman Cesar Navarro, Keystone Press Agency Globallookpress

Арестованный по делу об утечке секретных документов Пентагона США Джек Тейшейра признал свою вину и согласился с тюремным сроком, который далее может запросить для него суд. Об этом свидетельствуют данные из судебного документа.

«Я заключаю это соглашение свободно и добровольно, а также потому, что я фактически виновен в совершении преступлений», - приводит РИА Новости слова Тейшейры из судебного соглашения.

Ранее он отрицал свою причастность к утечке конфиденциальных данных американского оборонного ведомства. Обвиняемому грозит 200 месяцев тюремного заключения - чуть более 16,5 лет.

Американцу было выдвинуто обвинение по статье об изъятии, хранении и передаче секретной информации в апреле прошлого года. Сообщается, что раскрытию подверглись данные агентства нацбезопасности, ЦРУ и других американских разведывательных ведомств.

Напомним, Джек Тейшейра, сотрудник разведывательного отделения Национальной гвардии ВВС США Массачусетса, начал передавать секретные данные в чате Discord за день до начала СВО, в последний раз он сообщал подобную информацию в марте 2023 года. Обвинение американцу было выдвинуто в апреле 2023 года.

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