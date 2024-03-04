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Bild обратил внимание на пароль «1234» на сайте Минобороны Германии

Сегодня посол Германии в Москве был вызван в МИД, где ему указали на растущую вовлеченность Берлина в конфликт вокруг Украины.
Ян Брацкий 2024-03-04 19:51:01
© Фото: Monika Skolimowska dpa Global Look Press

Минобороны Германии опубликовало комментарий главы ведомства Бориса Писториуса о перехвате разговора высокопоставленных офицеров бундесвера, под ссылкой на материал сотрудниками министерской пресс-службы был поставлен пароль «1234», сообщает Bild.

«Еще неделю назад это была бы заезженная шутка. После атаки российских шпионов на бундесвер, это крайне неловко», - пишет таблоид.

Первого марта стало известно о содержании «секретных» переговоров офицеров армии ФРГ. В беседе они обсуждали вероятность атаки ВСУ по Крымскому мосту с использованием немецких дальнобойных ракет Taurus. Позже в минобороны Германии признали подлинность разговора. Сам Писториус заверил, что наличие таких бесед не означает, что есть решение о передаче Taurus киевскому режиму.

Более детально пришлось объясняться послу Германии в Москве Александру Ламбсдорффу, которого сегодня вызвали в МИД России. Там дипломату указали на растущую вовлеченность Берлина в конфликт вокруг Украины.

#Минобороны #Германия #бундесвер #пароли #писториус
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