Минобороны Германии опубликовало комментарий главы ведомства Бориса Писториуса о перехвате разговора высокопоставленных офицеров бундесвера, под ссылкой на материал сотрудниками министерской пресс-службы был поставлен пароль «1234», сообщает Bild.

«Еще неделю назад это была бы заезженная шутка. После атаки российских шпионов на бундесвер, это крайне неловко», - пишет таблоид.

Первого марта стало известно о содержании «секретных» переговоров офицеров армии ФРГ. В беседе они обсуждали вероятность атаки ВСУ по Крымскому мосту с использованием немецких дальнобойных ракет Taurus. Позже в минобороны Германии признали подлинность разговора. Сам Писториус заверил, что наличие таких бесед не означает, что есть решение о передаче Taurus киевскому режиму.

Более детально пришлось объясняться послу Германии в Москве Александру Ламбсдорффу, которого сегодня вызвали в МИД России. Там дипломату указали на растущую вовлеченность Берлина в конфликт вокруг Украины.