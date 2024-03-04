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После диверсии на мосту под Самарой возбудили уголовное дело

Сотрудникам ФСБ также удалось обезвредить взрывное устройство, установленное на одной из опор моста через реку Чапаевка.
Елизавета Кондрикова 2024-03-04 19:23:01
© Фото: Владимир Федоренко, РИА Новости

Уголовное дело по факту диверсии (ч. 2, ст. 281 УК РФ) возбудили после инцидента на железнодорожном мосту через реку Чапаевка в Самарской области. Об этом сообщили в УФСБ России по региону.

По данным ведомства, взрывное устройство, ранее установленное на одной из опор конструкции моста, обезвредили. К данному моменту удалось восстановить движение поездов на перегоне, мост был признан пригодным для использования.

Напомним, сегодня утром была подорвана опора железнодорожного моста на перегоне Звезда - Чапаевск, пострадавших в результате инцидента нет. Движение поездов было временно приостановлено. По словам губернатора области Дмитрия Азарова, подобные попытки теракта в отношении объектов региона уже случались ранее.

 

#в стране и мире #Теракт #Самарская область #Диверсия #Железная дорога #мост через реку
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