После диверсии на мосту под Самарой возбудили уголовное дело

Уголовное дело по факту диверсии (ч. 2, ст. 281 УК РФ) возбудили после инцидента на железнодорожном мосту через реку Чапаевка в Самарской области. Об этом сообщили в УФСБ России по региону.

По данным ведомства, взрывное устройство, ранее установленное на одной из опор конструкции моста, обезвредили. К данному моменту удалось восстановить движение поездов на перегоне, мост был признан пригодным для использования.

Напомним, сегодня утром была подорвана опора железнодорожного моста на перегоне Звезда - Чапаевск, пострадавших в результате инцидента нет. Движение поездов было временно приостановлено. По словам губернатора области Дмитрия Азарова, подобные попытки теракта в отношении объектов региона уже случались ранее.