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Глава Самарской области Азаров назвал «не первой» попытку подрыва моста

Сегодня утром был совершен подрыв опоры железнодорожного моста на перегоне Звезда - Чапаевск, пострадавших в результате теракта нет.
Елизавета Кондрикова 2024-03-04 15:15:01
© Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости

Подрыв опоры железнодорожного моста, осуществленный сегодня в Чапаевске Самарской области, был не первой попыткой осуществления теракта против объектов инфраструктуры региона, сообщил губернатор области Дмитрий Азаров.

«Попытки совершения террористических актов в отношении объектов инфраструктуры Самарской области предпринимаются не в первый раз, но благодаря слаженной работе всех ведомств и служб все они были пресечены», - говорится в сообщении губернатора в Telegram-канале администрации области.

Он добавил, что на месте ведут работу сотрудники спецслужб и полиции. Ремонтные мероприятия будут проведены при содействии властей области.

Уточняется, что на данный момент движение поездов на этом участке железной дороги все еще приостановлено, по маршруту будут дополнительно запущены автобусы, рейсы поездов скорректируют и перенаправят. Минтранспорта региона примет необходимые меры, чтобы «подстраховать» пострадавший участок дороги.

Напомним, сегодня днем стало известно о подрыве опоры моста на перегоне Звезда - Чапаевск, в результате инцидента никто не погиб и не пострадал.

#Теракт #Самарская область #Железная дорога #Чапаевск #дмитрий азаров #подрыв моста
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