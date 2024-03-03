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На партийном голосовании в Айдахо Трамп набрал почти 85% голосов

Трамп опередил соперницу Никки Хейли, набрав около 84,6% голосов на кокусах в штате Айдахо и почти 100% в штате Миссури.
Марина Крижановская 2024-03-03 04:41:01
© Фото: Annabelle Gordon,Keystone Press Agency, Globallookpress

В Соединенных Штатах сообщили, что бывший президент США Дональд Трамп побеждает на кокусах (собрание и голосование членов политической партии. - Прим. ред.) в штатах Миссури и Айдахо, а также он лидирует на съезде Республиканской партии в Мичигане.

По прогнозу издания AP, в Айдахо Трамп набрал почти 84,6% голосов. В то же время его главная соперница - бывший постпред США при ООН Никки Хейли - получает 13,5% голосов.

В субботу, 2 марта, голосование прошло еще в Миссури и Мичигане. В первом штате бывший президент получил 100% голосов, во втором, по прогнозам телеканала NBC, этот результат составил около 98%.

Во время проведения партийного собрания определяется, какие кандидаты получат голоса делегатов от каждого штата на партийном съезде Республиканской партии в июле 2024 года - в то время определят номинанта на президентские выборы.

Следующие голосования у республиканцев пройдут в округе Колумбия в воскресенье. Затем 5 марта будет Супервторник, когда в 16 штатах пройдут праймериз, и это станет самым крупным днем голосования в 2024 году после ноябрьских выборов.

#в стране и мире #Дональд Трамп #Айдахо #миссури #предварительное голосование
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