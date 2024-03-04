МО РФ показало кадры досрочного голосования на президентских выборах в зоне СВО

Минобороны России продемонстрировало видео с ходом досрочного голосования на выборах главы государства на территории ДНР.

В голосовании участвуют военнослужащие ВС РФ, которые участвуют в специальной военной операции.

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что процедура организована в соответствии с Федеральным законом «О выборах президента Российской Федерации».

Ранее сообщалось, что 25 февраля началось досрочное голосование в отдаленных и труднодоступных местах. В их число входят, например, метео- и полярные станции, оленеводческие стойбища и дальние поселения. Туда члены избиркомов добираются на вертолетах, снегоходах и собачьих упряжках.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.