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МО РФ показало кадры досрочного голосования на президентских выборах в зоне СВО

В российском оборонном ведомстве отметили, что избирательный процесс организовали в соответствии с Федеральным законом «О выборах президента Российской Федерации».
2024-03-04 18:56:01
© Фото: Минобороны России

Минобороны России продемонстрировало видео с ходом досрочного голосования на выборах главы государства на территории ДНР.

В голосовании участвуют военнослужащие ВС РФ, которые участвуют в специальной военной операции. 

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что процедура организована в соответствии с Федеральным законом «О выборах президента Российской Федерации».

Ранее сообщалось, что 25 февраля началось досрочное голосование в отдаленных и труднодоступных местах. В их число входят, например, метео- и полярные станции, оленеводческие стойбища и дальние поселения. Туда члены избиркомов добираются на вертолетах, снегоходах и собачьих упряжках.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #досрочное голосование #избирательный процесс #СВО #зона спецоперации
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