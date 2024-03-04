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В Саудовской Аравии состоялась встреча стран ядерной «пятерки»

В мероприятии приняли участие представители России, Китая, США, Франции и Великобритании.
Елизавета Кондрикова 2024-03-04 18:34:01
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Рабочая встреча пяти государств, обладающих ядерным оружием, состоялась в четверг, 29 февраля, в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, сообщили в Министерстве иностранных дел России.

Уточняется, что мероприятие проходило при координационной роли России. Во встрече приняли участие представители ядерной «пятерки» - КНР, России, Великобритании, Франции и США.

В данном случае речь идет о странах, обладающих ядерным арсеналом в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Эти пять государств образуют неформальное объединение. 

Подробности проведения встречи и ее итоги российское внешнеполитическое ведомство не приводит.

Напомним, встреча прошла на фоне заявлений США о якобы размещении Россией ядерного оружия в космосе. Президент России Владимир Путин назвал подобные обвинения Вашингтона «вбросами» для втягивания Москвы в переговоры на американских условиях.   

 

#в стране и мире #Саудовская Аравия #ядерное оружие #МИД РФ #ядерная пятерка
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