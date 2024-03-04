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ФСИН заявила, что Ефремов не обращался в суд с ходатайством по УДО

Напомним, заслуженный артист РФ отбывает наказание в ИК-4 в Белгородской области по делу о смертельном ДТП.
Анна Назайкина 2024-03-04 18:01:01
© Фото: Photoagency Interpress, Global Look Press

В УФСИН России по Белгородской области опровергли сообщения о том, что заключенный актер Михаил Ефремов обратился в суд по поводу досрочного освобождения. Об этом говорится на сайте службы.

Как уточняется, данные о том, что артист направил ходатайство об УДО в Алексеевский районный суд, не соответствуют действительности.

Ранее в ОНК Москвы заявили, что колония одобрила прошение Ефремова об условно-досрочном освобождении. При этом Mash писал, что необходимые документы уже отправлены в судебную инстанцию.

Напомним, заслуженный артист РФ Михаил Ефремов находится в исправительной колонии №4 в Белгородской области.

В сентябре 2020 года его приговорили к восьми годам лишения свободы (позже срок уменьшили до 7,5 года) по делу о смертельном ДТП в центре Москвы. Актер в состоянии алкогольного опьянения врезался в фургон, водитель которого - 57-летний мужчина - впоследствии скончался в больнице.

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