ФСИН заявила, что Ефремов не обращался в суд с ходатайством по УДО

В УФСИН России по Белгородской области опровергли сообщения о том, что заключенный актер Михаил Ефремов обратился в суд по поводу досрочного освобождения. Об этом говорится на сайте службы.

Как уточняется, данные о том, что артист направил ходатайство об УДО в Алексеевский районный суд, не соответствуют действительности.

Ранее в ОНК Москвы заявили, что колония одобрила прошение Ефремова об условно-досрочном освобождении. При этом Mash писал, что необходимые документы уже отправлены в судебную инстанцию.

Напомним, заслуженный артист РФ Михаил Ефремов находится в исправительной колонии №4 в Белгородской области.

В сентябре 2020 года его приговорили к восьми годам лишения свободы (позже срок уменьшили до 7,5 года) по делу о смертельном ДТП в центре Москвы. Актер в состоянии алкогольного опьянения врезался в фургон, водитель которого - 57-летний мужчина - впоследствии скончался в больнице.