Михаилу Ефремову согласовали ходатайство о досрочном освобождении

Актеру Михаилу Ефремову удовлетворили прошение об условно-досрочном освобождении, сообщили в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы. Информацию «Звезде» подтвердил бывший адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский.

«Теперь все зависит от предстоящего суда», - говорится в сообщении главы ОНК Георгия Волкова в его Telegram-канале.

Он добавил, что при отказе в УДО актер также сможет попробовать добиться замены оставшейся части срока на принудительные работы. Волков также выразил убежденность в том, что Ефремов, отсидев половину срока, исправился и «пересмотрел свои взгляды на жизнь».

По данным Telegram-канала Mash, в белгородской исправительной колонии №4 положительно ответили на ходатайство актера об УДО, бумаги были направлены далее в судебную инстанцию. Ожидается, что решение будет принято в течение 20 дней после поступления документов в суд, они будут направлены туда уже в начале этой недели.

Напомним, заслуженный артист России Михаил Ефремов находится в колонии из-за участия в смертельном ДТП. В июне 2020 года актер, находясь за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, врезался в водителя фургона. Последний скончался следующим утром в больнице, актера приговорили к 7,5 года колонии общего режима.

О подготовке артиста к прошению об УДО стало известно в феврале этого года. Для досрочного выхода из тюрьмы среди прочего было необходимо получить согласие от родственников погибшего.