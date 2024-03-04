Воробьев призвал готовиться к рекордным паводкам в Подмосковье

Этой весной рекордные осадки могут привести к мощному паводку, предупредил губернатор Московской области Андрей Воробьев. С его слов, населенные пункты ниже по течению рек оказываются в зоне риска.

«У нас есть традиционно уязвимые территории, прежде всего - Луховицы», - приводит «360» слова Воробьева.

Высота снежного покрова на сегодняшний день - 75 сантиметров, уточнил министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов. Это существенно превышает норму.

«Запас воды в снеге - 127 миллиметров при норме 62. Весеннее половодье ожидается выше нормы», - предупредил он.

По оценкам регионального главка МЧС, в этом сезоне велика вероятность подтопления 226 населенных пунктов области.