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Воробьев призвал готовиться к рекордным паводкам в Подмосковье

В этом сезоне высота снежного покрова в Московской области составляет 75 сантиметров при норме в 25 сантиметров.
Ян Брацкий 2024-03-04 18:10:01
© Фото: Михаил Воскресенский, РИА Новости

Этой весной рекордные осадки могут привести к мощному паводку, предупредил губернатор Московской области Андрей Воробьев. С его слов, населенные пункты ниже по течению рек оказываются в зоне риска.  

«У нас есть традиционно уязвимые территории, прежде всего - Луховицы», - приводит «360» слова Воробьева.

Высота снежного покрова на сегодняшний день - 75 сантиметров, уточнил министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов. Это существенно превышает норму.

«Запас воды в снеге - 127 миллиметров при норме 62. Весеннее половодье ожидается выше нормы», - предупредил он.

По оценкам регионального главка МЧС, в этом сезоне велика вероятность подтопления 226 населенных пунктов области.

#Московская область #луховицы #паводок #Весна #МЧС России #Воробьев
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