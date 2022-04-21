В стране и мире Огороды в воде: кадры масштабного подтопления в Луховицком районе Подмосковья Екатерина Радомская В результате разгула стихии утонули десятки приусадебных участков, часть хозяйственных построек и теплиц снесло течением. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Населенные пункты в Луховицком районе Подмосковья оказались отрезанными от мира из-за масштабного паводка. Водой залило дороги и приусадебные участки. «Наш дом находится на довольно высоком участке местности товарищества, но тем не менее, бывают случаи, когда вода подступает очень высоко. В 2013 году она достигла середины нашего первого этажа. Тогда сарай и туалет уплыли, их пришлось ловить и восстанавливать. Ну а на нижних участках, конечно, настоящая катастрофа», - призналась владелица участка Дарья. Спасатели на катерах подвозят местным жителям продукты. Самая сложная ситуация в районе реки Протва, где вода поднялась на четыре метра. Кадры с воздуха наглядно демонстрируют масштабы затопления. © ТРК "Звезда" В воде территория садоводческого товарищества и частный сектор. Утонули десятки приусадебных участков. Часть хозяйственных построек и теплиц снесло течением. Вода добралась до подвалов домов, а местами и до первых этажей. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика