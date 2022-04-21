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Огороды в воде: кадры масштабного подтопления в Луховицком районе Подмосковья

Екатерина Радомская
21:51 21.04.2022
В результате разгула стихии утонули десятки приусадебных участков, часть хозяйственных построек и теплиц снесло течением.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Населенные пункты в Луховицком районе Подмосковья оказались отрезанными от мира из-за масштабного паводка. Водой залило дороги и приусадебные участки.

«Наш дом находится на довольно высоком участке местности товарищества, но тем не менее, бывают случаи, когда вода подступает очень высоко. В 2013 году она достигла середины нашего первого этажа. Тогда сарай и туалет уплыли, их пришлось ловить и восстанавливать. Ну а на нижних участках, конечно, настоящая катастрофа», - призналась владелица участка Дарья.

Спасатели на катерах подвозят местным жителям продукты. Самая сложная ситуация в районе реки Протва, где вода поднялась на четыре метра. Кадры с воздуха наглядно демонстрируют масштабы затопления.

© ТРК "Звезда"

В воде территория садоводческого товарищества и частный сектор. Утонули десятки приусадебных участков. Часть хозяйственных построек и теплиц снесло течением. Вода добралась до подвалов домов, а местами и до первых этажей.

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