МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВС РФ уничтожили две пусковые установки РСЗО HIMARS на Херсонском направлении

Также уничтожены три автомобиля ВСУ, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».
2024-03-04 17:13:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские военные за сутки уничтожили на Херсонском направлении две пусковые установки РСЗО HIMARS американского производства. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Днепр» Роман Кодрян.

Кроме того, противник лишился американской буксируемой гаубицы М777 и САУ «Гвоздика». В живой силе суточные потери украинской стороны на данном направлении составили до 85 человек.

Между тем на Южно-Донецком направлении противник потерял свыше 250 человек. Также ВС РФ уничтожили несколько единиц техники, включая САУ «Акация», орудие Д-20, две САУ «Гвоздика» и боевую машину РСЗО «Град».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #МО РФ #СВО #РСЗО HIMARS
Экспертное мнение и аналитика
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 