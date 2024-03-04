ВС РФ уничтожили две пусковые установки РСЗО HIMARS на Херсонском направлении

Российские военные за сутки уничтожили на Херсонском направлении две пусковые установки РСЗО HIMARS американского производства. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Днепр» Роман Кодрян.

Кроме того, противник лишился американской буксируемой гаубицы М777 и САУ «Гвоздика». В живой силе суточные потери украинской стороны на данном направлении составили до 85 человек.

Между тем на Южно-Донецком направлении противник потерял свыше 250 человек. Также ВС РФ уничтожили несколько единиц техники, включая САУ «Акация», орудие Д-20, две САУ «Гвоздика» и боевую машину РСЗО «Град».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.