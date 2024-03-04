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ВСУ потеряли более 250 человек на Южно-Донецком направлении

Также ВС РФ уничтожили три автомобиля, САУ «Акация», орудие Д-20, две САУ «Гвоздика» и боевую машину РСЗО «Град».
2024-03-04 16:54:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Суточные потери украинской стороны на Южно-Донецком направлении превысили 250 человек. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

Помимо живой силы, противник на данном направлении лишился нескольких единиц техники, включая САУ «Акация», орудие Д-20, две САУ «Гвоздика» и боевую машину РСЗО «Град».

Между тем Минобороны России сегодня в сводке о проведении специальной военной операции сообщило об уничтожении очередного американского танка Abrams на Авдеевском направлении. Кроме того, подразделения группировки «Центр» продолжили занимать более выгодные рубежи и позиции.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВСУ #МО РФ #СВО #Южно-Донецкое направление
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