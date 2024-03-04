Оскорбившему судью Рублеву вернули $157 тыс. и турнирные очки

Российскому теннисисту Андрею Рублеву вернули $157 тыс. и рейтинговые очки после дисквалификации в Дубае. Таким образом, вторая ракета России остался в топ-5 мирового рейтинга, сообщается на сайте АТР.

Напомним, 1 марта россиянин досрочно закончил матч против соперника из Казахстана Александра Бублика. В третьем сете за ругань со стороны Рублева в адрес арбитра игра была остановлена. Изначально предполагалось, что теннисиста лишат 300 рейтинговых очков и призовых, но он подал апелляцию и частично выиграл ее.

Специальная комиссия сочла наказание «несоразмерным». Вместо 300 Рублева лишили 100 очков, но оставили в силе штраф в $36 тыс. В этом сезоне Андрей Рублев выиграл турнир в Гонконге и дошел до четвертьфинала Australian Open.